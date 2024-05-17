«Благодарю наших военных». Развожаев заявил об отражении атаки на Севастополь | 360°

Спецоперация 17 мая 2024, 04:50 «Благодарю наших военных». Развожаев заявил об отражении атаки на Севастополь Развожаев заявил об успешном отражении массированной атаки БПЛА на Севастополь РИА «Новости»

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поблагодарил российских военнослужащих за успешное отражение массированной атаки беспилотников на город. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Благодарю наших военных, успешно отразивших массированную атаку врага на Севастополь. Уничтожены десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров», — написал Развожаев.

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По данным спасательной службы региона, обошлось без пострадавших. При этом обстановку продолжают контролировать — сотрудники оперативных служб наготове. Специалисты начали восстанавливать энергоснабжение.

Губернатор также призвал местных жителей сообщить в экстренные службы в случае нахождения обломков беспилотников.

Этой же ночью более 10 беспилотников уничтожили в небе над Новороссийском. Как заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, ВСУ попытались атаковать гражданские объекты на территории города. Он отметил, что в результате случившегося произошли локальные возгорания, экстренные службы занялись их ликвидацией.