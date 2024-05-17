«Благодарю наших военных». Развожаев заявил об отражении атаки на Севастополь | 360°

17 мая 2024, 04:50
«Благодарю наших военных». Развожаев заявил об отражении атаки на Севастополь
Развожаев заявил об успешном отражении массированной атаки БПЛА на Севастополь
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поблагодарил российских военнослужащих за успешное отражение массированной атаки беспилотников на город. Об этом он написал в Telegram-канале.
«Благодарю наших военных, успешно отразивших массированную атаку врага на Севастополь. Уничтожены десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров», — написал Развожаев.
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По данным спасательной службы региона, обошлось без пострадавших. При этом обстановку продолжают контролировать — сотрудники оперативных служб наготове. Специалисты начали восстанавливать энергоснабжение.
Губернатор также призвал местных жителей сообщить в экстренные службы в случае нахождения обломков беспилотников.
Этой же ночью более 10 беспилотников уничтожили в небе над Новороссийском. Как заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, ВСУ попытались атаковать гражданские объекты на территории города. Он отметил, что в результате случившегося произошли локальные возгорания, экстренные службы занялись их ликвидацией.
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