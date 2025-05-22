Жителей пятиэтажки в Туле эвакуировали в ПВР после атаки украинского дрона

Жильцов дома на улице Металлургов в Туле эвакуировали в ПВР после атаки БПЛА

Власти Тулы эвакуировали в пункт временного размещения жильцов пятиэтажного дома на улице Металлургов в Туле после прилета украинского дрона. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По информации источника журналистов, в результате взрыва повреждения получили несколько квартир. Сильнее всего пострадала одна из квартир на пятом этаже. Предварительно, людей внутри в момент атаки не было.

«Жильцов поврежденного обломками БПЛА дома эвакуировали. Сейчас они находятся в пункте временного размещения», — отметила Baza.

Ранее стало известно, что в ночь на 22 мая Украина атаковала российские регионы дронами «Лютый» с осколочно-фугасными бомбами массой до 60 килограммов. Предположительно, их запускали с территории Сумской области.

Минобороны России рапортовало, что средства противовоздушной обороны ликвидировали 105 беспилотников самолетного типа.