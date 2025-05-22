Украина атаковала российские регионы дронами «Лютый» с осколочно-фугасными бомбами

Украинские боевики использовали беспилотники типа «Лютый» с осколочно-фугасными бомбами для массированной атаки на российские регионы прошедшей ночью. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

«ВСУ использовали БПЛА типа „Лютый“ с осколочно-фугасными бомбами для массированной атаки на регионы России прошедшей ночью. На каждый беспилотник нанесена свастика», — сообщил источник.

По предварительным данным, все дроны запускали с территории Сумской области, часть из них оказалась кустарной сборки.



Четыре фугасных снаряда и не разорвались во время массированного налета БПЛА на Тулу. Масса каждого из них — 60 килограмммов. Сейчас их изучают специалисты. В результате атаки пострадали два человека. Всего за ночь над регионами России сбили 105 украинских беспилотников, отмечали в Минобороны, большую часть — над Московским регионом.