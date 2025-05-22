Ночью 22 мая над Россией сбили 105 беспилотников

Средства противовоздушной обороны за минувшую ночь ликвидировали 105 дронов ВСУ над регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — подчеркнули в министерстве.

Все атаки отразили с 00:00 до 05:30 утра. Большую часть беспилотников (35) сбили над территорией Московского региона. Еще 14 дронов ликвидировали на Орловской областью, 12 — над Курской областью, 11 — над Белгородской областью, 10 — над Тульской областью, девять — над Калужской областью, семь — над Воронежской областью.

По три дрона перехватили над территориями Липецкой и Смоленской областей, и один — над Брянской областью.