Жителей Махачкалы призвали не пить воду из-под крана

В Махачкале из-за сильных дождей в водопроводную сеть могли попасть загрязняющие вещества. Администрация города просила местных жителей не пить воду из-под крана.

В пятницу из-за сильного дождя улицы Махачкалы, включая центральную часть города, оказались затоплены. Вода залила дороги, что привело к образованию вечерних пробок. В мэрии сообщили, что городские службы работают в усиленном режиме. Подтопления также произошли в других районах республики, таких как Каспийск и Избербаш.

«Уважаемые жители Махачкалы! В связи с обильными осадками и возникшими подтоплениями, которые затронули ряд районов города, возможно нарушение герметичности сетей водоснабжения и попадание загрязняющих веществ, настоятельно просим вас воздержаться от употребления воды из-под крана», — говорится в Telegram-канале городской администрации.

Горожанам рекомендуется использовать бутилированную или кипяченую воду для питья и бытовых нужд.

Врио главы Махачкалы Джамбулат Салавов сообщил, что все городские службы, включая коммунальные и спасательные, непрерывно работают над ликвидацией последствий стихии.

С 17 сентября в Дагестане идут проливные дожди. Из-за наводнений люди остались без электричества, интернета и связи. В пригорных районах существует опасность схода селей.