Дагестан уходит под воду. Аномальные дожди обесточили города и парализовали движение

В Дагестане прошли сильные дожди, затопило дороги и дома

В Дагестане с 17 сентября льют сильные дожди. Из-за наводнений жители остались без света, интернета и связи. Подробности — в материале 360.ru.

В Дагестане дожди затопили улицы Махачкалы, Каспийска и Избербаша

Сильные дожди затопили три города Дагестана. В Махачкале, Каспийске и Избербаше под водой оказались улицы, подвалы домов и дворы.

По данным МЧС на вечер 19 сентября, в республике подтоплены 36 улиц и 36 участков дорог. На четырех улицах затопило придомовые и приусадебные территории. В одном частном доме обрушилась стена саманного здания, но никто не пострадал.

Для ликвидации последствий привлекли 124 человека и 45 единиц техники.

В Махачкале — настоящий транспортный коллапс. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что из-за ливней в городе образовались многочасовые пробки и возникли перебои в энергоснабжении.

«С начала ливня органы власти работают в режиме оперштаба. Все те, кто сегодня называются властью», — заявил Меликов.

Все городские службы и силы МЧС активно работают над устранением последствий непогоды. Они расчищают ливневые канализации, откачивают воду и восстанавливают электроснабжение.

Наша главная задача — не допустить энергетического коллапса, поэтому в первую очередь идет откачка воды в районах трансформаторных станций. Пока нам это удается, ситуация при этом остается сложной, но контролируемой.

Сергей Меликов

глава Дагестана

Глава региона отметил, что пострадали в основном незаконные постройки, возведенные с серьезными нарушениями.

Мэрия Махачкалы просит горожан пить только бутилированную или кипяченую воду, так как могло произойти возможное загрязнение водопроводной системы. Все коммунальные службы города переведены на усиленный режим работы.

Ливень
Фото: Ливень/Медиасток.рф

Наводнение в Дагестане: что происходит

От Кировского района до Семендера нет электричества. На дорогах машины глохнут из-за гидроудара, застревают в воде или их уносит течением.

В Избербаше затопило жилые дома. В Каякентском районе жители сами откачивают воду из своих жилищ. Некоторые школы перешли на дистанционное обучение.

Из-за масштабных перебоев с электричеством МЧС направляет насосные станции и спасателей. Но ливень не утихает. Ожидается, что дождь продлится еще как минимум сутки. В пригорных районах существует опасность схода селей.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте