Дагестан уходит под воду. Аномальные дожди обесточили города и парализовали движение

В Дагестане прошли сильные дожди, затопило дороги и дома

В Дагестане с 17 сентября льют сильные дожди. Из-за наводнений жители остались без света, интернета и связи. Подробности — в материале 360.ru.

В Дагестане дожди затопили улицы Махачкалы, Каспийска и Избербаша

Сильные дожди затопили три города Дагестана. В Махачкале, Каспийске и Избербаше под водой оказались улицы, подвалы домов и дворы.

По данным МЧС на вечер 19 сентября, в республике подтоплены 36 улиц и 36 участков дорог. На четырех улицах затопило придомовые и приусадебные территории. В одном частном доме обрушилась стена саманного здания, но никто не пострадал.

Для ликвидации последствий привлекли 124 человека и 45 единиц техники.

В Махачкале — настоящий транспортный коллапс. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что из-за ливней в городе образовались многочасовые пробки и возникли перебои в энергоснабжении.

«С начала ливня органы власти работают в режиме оперштаба. Все те, кто сегодня называются властью», — заявил Меликов.

Все городские службы и силы МЧС активно работают над устранением последствий непогоды. Они расчищают ливневые канализации, откачивают воду и восстанавливают электроснабжение.