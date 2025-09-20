Дагестан уходит под воду. Аномальные дожди обесточили города и парализовали движение
В Дагестане с 17 сентября льют сильные дожди. Из-за наводнений жители остались без света, интернета и связи. Подробности — в материале 360.ru.
В Дагестане дожди затопили улицы Махачкалы, Каспийска и Избербаша
Сильные дожди затопили три города Дагестана. В Махачкале, Каспийске и Избербаше под водой оказались улицы, подвалы домов и дворы.
По данным МЧС на вечер 19 сентября, в республике подтоплены 36 улиц и 36 участков дорог. На четырех улицах затопило придомовые и приусадебные территории. В одном частном доме обрушилась стена саманного здания, но никто не пострадал.
Для ликвидации последствий привлекли 124 человека и 45 единиц техники.
В Махачкале — настоящий транспортный коллапс. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что из-за ливней в городе образовались многочасовые пробки и возникли перебои в энергоснабжении.
«С начала ливня органы власти работают в режиме оперштаба. Все те, кто сегодня называются властью», — заявил Меликов.
Все городские службы и силы МЧС активно работают над устранением последствий непогоды. Они расчищают ливневые канализации, откачивают воду и восстанавливают электроснабжение.
Наша главная задача — не допустить энергетического коллапса, поэтому в первую очередь идет откачка воды в районах трансформаторных станций. Пока нам это удается, ситуация при этом остается сложной, но контролируемой.
Глава региона отметил, что пострадали в основном незаконные постройки, возведенные с серьезными нарушениями.
Мэрия Махачкалы просит горожан пить только бутилированную или кипяченую воду, так как могло произойти возможное загрязнение водопроводной системы. Все коммунальные службы города переведены на усиленный режим работы.
Наводнение в Дагестане: что происходит
От Кировского района до Семендера нет электричества. На дорогах машины глохнут из-за гидроудара, застревают в воде или их уносит течением.
В Избербаше затопило жилые дома. В Каякентском районе жители сами откачивают воду из своих жилищ. Некоторые школы перешли на дистанционное обучение.
Из-за масштабных перебоев с электричеством МЧС направляет насосные станции и спасателей. Но ливень не утихает. Ожидается, что дождь продлится еще как минимум сутки. В пригорных районах существует опасность схода селей.