Жителей дома в Ангарске, где взорвался газ, поселили в местной школе

Жителей многоэтажки в Ангарске, где ночью взорвалась газовоздушная смесь, разместили в школе. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash .

По данным журналистов, ударная волна от взрыва вынесла стены, двери и окна в нескольких квартирах. В школе, где разместили жителей, отменили занятия. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники спецслужб, территорию закрыли.

До этого пресс-служба МЧС Иркутской области сообщила, что во время разбора завалов нашли тело 56-летнего мужчины. В результате происшествия пострадали три человека, двоих отправили в больницу.

Взрыв случился в квартире на втором этаже многоэтажного дома в 12 микрорайоне. Пожар после ЧП не разгорелся. На улицу вышли 79 человек, 12 из них — дети.

В региональном СК отметили, что по факту случившегося возбудили уголовное дело. Начались следственные мероприятия.