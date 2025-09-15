На месте взрыва газа в многоэтажке в Ангарске нашли тело мужчины

Тело мужчины обнаружили во время разбора завалов в многоквартирном доме в Ангарске, где случился взрыв газовоздушной смеси. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Иркутской области.

Также в результате ЧП пострадали три человека, двоих госпитализировали.

Происшествие случилось сегодня ночью в 12 микрорайоне. По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь в квартире на втором этаже многоэтажного дома. Пожара не было, выбило окна. На улицу вышли самостоятельно 79 человек, из них 12 детей.

В региональном Следственном комитете заявили, что по факту случившегося возбудили уголовное дело. На место происшествия прибыли правоохранители, начались следственные мероприятия.