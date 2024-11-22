Жителя Дагестана осудили за убийство 20-летней давности в ЯНАО

В ЯНАО прошел суд над жителем Дагестана, который совершил убийство 20-летней давности. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу суда Пуровского района.
Случай произошел еще в ноябре 2003 года. Мужчина зарубил топором коллегу в Тарко-Сале, после чего скрылся в неизвестном направлении. В этом году его задержали на территории Дагестана и этапировали в ЯНАО.
Обвиняемого приговорили к 11 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
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