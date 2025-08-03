Отхлеставшую ремнем чужого ребенка жительницу Тюмени задержали

Полиция задержала в Тюмени женщину, которая на камеру избила ремнем девочку

В интернет попало видео, на котором женщина в Тюменской области избивала ремнем маленькую девочку. Полиция задержала ее, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале .

«Полицейскими отдела полиции № 2 УМВД России по городу Тюмени данная гражданка установлена и задержана. Собранные материалы переданы в следственные органы, которыми принято процессуальное решение», — заявила она.

На ролике, по словам Волк, обидчица совершила противоправные действия по отношению к маленькой девочке. Пресс-служба Следственного управления СКР по Тюменской области объявила о возбуждении уголовного дела по статье «Истязание лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в иной зависимости от виновного».

Местные паблики утверждали, что на видео наркозависимая женщина избила дочь подруги за просыпанную гречку. Она хлестала ребенка по голове и заставляла есть с пола.