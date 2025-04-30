Житель Уфы засунул себе туалетный ершик в задний проход. Бедолагу спасли врачи

Shot: врачи в Уфе спасли мужчину с ершиком в заднем проходе

Врачи в Уфе спасли мужчину, поступившего к ним с туалетным ершиком в заднем проходе. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Как ершик туда попал, 32-летний пациент так и не смог объяснить. После операции местного жителя отпустили домой.

Ранее 27-летний металлопрокатчик в Подмосковье получил разрыв кишечника из-за коллег, попытавшихся ради эксперимента надуть его кислородом через анальное отверстие. Пострадавшего пришлось экстренно госпитализировать, его дальнейшая судьба неизвестна.

А прошлым летом врачи в Зеленограде прооперировали годовалого ребенка, засунувшего себе в анус часть пластмассовой пирамидки. Родители сами вытащили игрушку, но исцарапанной кишке все равно потребовалась операция. Мальчика в итоге удалось спасти.