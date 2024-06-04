Годовалый мальчик засунул себе в анус игрушечную пирамидку в Зеленограде

В Зеленограде годовалый мальчик попал в больницу с травмой прямой кишки после того, как заигрался и засунул себе в анус часть пластмассовой пирамиды. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец» .

Ребенок травмировался, оставшись без родительского присмотра. Мать мальчика вышла на улицу поговорить с подругой, а отец решил устроить перекур на лестничной площадке.

По информации издания, пока глава семейства курил и попутно загружал приложение для видеоконтроля за сыном, тот успел засунуть себе в задний проход часть игрушки. Мужчина вбежал в квартиру, когда мальчик заплакал от боли. Игрушку аккуратно вытащили, но все-равно вызвали скорую помощь.

Ребенка госпитализировали. Врачи провели ребенку операцию, так как прямая кишка была повреждена и потребовалось зашить раны. Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, его скоро отпустят долечиваться домой.

Осенью 2021 года врачи города Новокузнецка столкнулись с ситуацией, когда пришлось оперировать пациента, засунувшего себе в задний проход палку ливерной колбасы ради новых ощущений.