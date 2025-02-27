Металлопрокатчики в Подмосковье пытались надуть коллегу через задний проход

В Подмосковье мужчина получил разрыв кишки из-за экспериментов на работе. Коллеги-металлопрокатчики вставили ему в задний проход трубку от кислородного баллона, сообщил Telegram-канал Mash.
Мужчины решили проверить, можно ли надуть человека. Они взяли кислородный баллон и вставили трубку в анальное отверстие 27-летнего парня. Эксперимент не удался — рабочий почти сразу потерял сознание.
Металлопрокатчики вызвали скорую помощь. Бригада увезла пострадавшего в Павлово-Посадскую горбольницу с разрывом кишечника.
В Ступине врачи извлекли из заднего прохода пациента крупную картофелину. Мужчина мучился от геморроя, поэтому решил попробовать народное средство, но вместо свечи из мякоти вставил корнеплод целиком и чуть не получил острую кишечную непроходимость. Хирурги благополучно провели операцию и выписали больного.
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