Житель Уфы поджег себя в отделении банка

Мужчина поджег себя в одном из отделений «Сбера» в Уфе. Об этом сообщил источник 360.ru.

ЧП произошло в утреннее время. Очевидцы рассказали, что 54-летний местный житель зашел в офис банка на улице Менделеева, где облил себя горючей жидкостью и поджег.

Прибывшие на место медицинские работники госпитализировали мужчину. Врачи диагностировали у него 90% ожогов тела. Состояние жителя Уфы оценивается как крайне тяжелое.

Ранее в Южно-Сахалинске мужчина поджег свою машину на заправочной станции на пересечении улиц Ленина и Транзитной. На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобилист, заправляющий иномарку, поднес зажигалку к бензобаку, после чего топливный шланг и автомобиль воспламенились. В результате ЧП никто не пострадал.