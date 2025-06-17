Сахалинец поджег автомобиль с женщиной на заправке

На Сахалине на видео попало, как мужчина поджег авто зажигалкой на АЗС

В Южно-Сахалинске мужчина поджег свою машину на заправочной станции. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash .

ЧП произошло на АЗС на пересечении улиц Ленина и Транзитной. На кадрах можно заметить, как мужчина поднес зажигалку к бензобаку, после чего топливный шланг и автомобиль воспламенились. Из горящей машины выскочила женщина, а неудачливый водитель начал пытаться тушить огонь своей одеждой.

Предположительно, подоспевший с огнетушителем сотрудник АЗС сумел ликвидировать возгорание. Очевидцы допустили, что водитель мог просто задуматься и решить сжечь оторвавшуюся от бензобака наклейку.

Ранее АЗС загорелась на дороге у Карачаевска, огонь охватил кабину бензовоза и здание заправки. К ликвидации ЧП МЧС привлекало 12 специалистов вместе с пятью единицами техники. Всего пожар тушили на площади 200 квадратных метров, возгорание удалось оперативно ликвидировать.