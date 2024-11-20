Житель севастопольской пятиэтажки погиб в охватившем весь подъезд пожаре

Развожаев: ПВР открыли в кинотеатре для жильцов сгоревшего дома в Севастополе

Пункт временного размещения открыли в севастопольском кинотеатре «Москва», куда эвакуировали жителей пятиэтажки, пострадавшей во время пожара. Об этом в Telegram-канале сообщил глава города Михаил Развожаев.

Очаг возгорания находился в квартире на втором этаже, но пламя быстро распространилось и охватило сразу восемь жилых помещений общей площадью в 200 квадратных метров.

«Спасены 23 человека, из них один ребенок. К сожалению, есть погибший — пожилой мужчина, его личность сейчас устанавливается», — добавил глава Севастополя.

Развожаев добавил, что вопрос с размещением жителей пострадавших от огня квартир решат в ближайшее время.

В городском главке МЧС сообщили, что пламя в жилом доме полностью потушили силами 85 специалистов и 13 единиц техники. В ведомстве уточнили, что, кроме квартир, в здании пострадали чердачное помещение и кровля.

Всего спасатели эвакуировали 33 жильцов, включая двух детей. Погибшего пожилого мужчину нашли на четвертом этаже. Кроме того, врачи забрали в больницу пострадавшую от огня женщину.

Пожар в севастопольской пятиэтажке начался утром в среду, 20 ноября. В пресс-службе городского главка МЧС сообщили, что пламя охватило сразу несколько этажей. По словам очевидцев, огонь распространился за считаные секунды и перекинулся на помещения в соседнем подъезде.