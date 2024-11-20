Сегодня 08:47 «Этажи выгорели за считаные секунды». Пожар охватил жилой дом в Севастополе В Севастополе в жилом доме загорелись балконы со 2-го по 5-й этаж 0 0 0 Фото: МЧС России / Telegram Происшествия

Пожары

МЧС РФ

Севастополь

Крупный пожар в жилом доме вспыхнул в Севастополе утром 20 ноября. По данным МЧС, огонь охватил балконы со второго по пятый этаж.

Прибывшие на место спасатели вывели на улицу 23 жильца. По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас с возгоранием продолжают бороться 83 специалиста и 12 единиц техники. Причины происшествия пока неизвестны.

Фото: МЧС России / Telegram

По словам очевидцев, несколько этажей дома выгорели за считаные секунды. Кроме того, по их словам, пламя успело перекинуться на соседний подъезд, уточнил телеканал «Звезда».