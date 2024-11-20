Крупный пожар в жилом доме вспыхнул в Севастополе утром 20 ноября. По данным МЧС, огонь охватил балконы со второго по пятый этаж.
Прибывшие на место спасатели вывели на улицу 23 жильца. По предварительным данным, пострадавших нет.
Сейчас с возгоранием продолжают бороться 83 специалиста и 12 единиц техники. Причины происшествия пока неизвестны.
По словам очевидцев, несколько этажей дома выгорели за считаные секунды. Кроме того, по их словам, пламя успело перекинуться на соседний подъезд, уточнил телеканал «Звезда».
«Этажи выгорели за считаные секунды». Пожар охватил жилой дом в Севастополе
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