«Этажи выгорели за считаные секунды». Пожар охватил жилой дом в Севастополе

В Севастополе в жилом доме загорелись балконы со 2-го по 5-й этаж

МЧС России
Фото: МЧС России/Telegram

Крупный пожар в жилом доме вспыхнул в Севастополе утром 20 ноября. По данным МЧС, огонь охватил балконы со второго по пятый этаж.

Прибывшие на место спасатели вывели на улицу 23 жильца. По предварительным данным, пострадавших нет.

Сейчас с возгоранием продолжают бороться 83 специалиста и 12 единиц техники. Причины происшествия пока неизвестны.

МЧС России
Фото: МЧС России/Telegram

По словам очевидцев, несколько этажей дома выгорели за считаные секунды. Кроме того, по их словам, пламя успело перекинуться на соседний подъезд, уточнил телеканал «Звезда».

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