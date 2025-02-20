Житель Подольска получил 15 лет колонии за поджог релейного шкафа по заданию СБУ

Суд приговорил жителя Подольска к 15 годам колонии строгого режима за поджог релейного шкафа на перегоне Подольск — Гривно Курского направления железной дороги по заданию спецслужб. Видео из зала суда оказалось в распоряжении 360.ru.
Диверсанта завербовал сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины через чат-бот. Во время общения с жителем Подольска украинский разведчик выдавал себя за девушку. Он потребовал от диверсанта совершить террористический акт, угрожая физической расправой и раскрытием личной переписки интимного характера.
После поджога релейного шкафа житель Подольска должен был по заданию украинской спецслужбы организовать демонстративное сожжение Корана в общественном месте в Москве.
Ранее в Коломне за поджог релейных шкафов на перегоне Голутвин — Щурово задержали 17-летнего студента колледжа и 15-летнего школьника. Неизвестный в мессенджере предложил им деньги за совершение преступления. Правоохранители быстро вычислили молодых людей, против них возбудили уголовное дело.
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