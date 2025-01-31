Студента и школьника задержали за поджог четырех релейных шкафов в Коломне

В Коломне за поджог четырех релейных шкафов задержали студента и школьника. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Правоохранители установили, что 17-летний учащийся колледжа и 15-летний школьник вступили в переписку с незнакомцем в одном из мессенджеров. Мужчина предложил подросткам совершить преступление за денежное вознаграждение.

Ребята согласились и, по заданию собеседника, подожгли четыре релейных шкафа в районе 120-го километра перегона станций Голутвин — Щурово Рязанского направления Московской железной дороги.

Диспетчер станции сообщила о случившемся в полицию. Прибывшие на место происшествия сотрудники обнаружили обгоревшие конструкции и следы от горючей жидкости.

Правоохранители установили личности поджигателей и задержали подростков в их квартирах. Против них возбудили уголовное дело по статье о терроризме.

Ранее в Подмосковье задержали диверсанта, совершавшего поджоги по заданию Службы безопасности Украины. Россиянин поджег сломанный военный тягач, железнодорожный релейный шкаф, вышки сотовой связи и склад предприятия, которое производит продукцию для Минобороны.