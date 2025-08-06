Житель Перми получил 18 лет колонии из-за жестокого убийства пенсионера

В Пермском крае житель обманом завладел квартирой 77-летнего пенсионера, после чего устрашил перспективу обращения потерпевшего в полицию и решился на убийство. Тело погибшего было сожжено, написал Ura.ru .

По информации краевого управления СКР, весной 2019 года пермяк обманным путем получил права на жилье пожилого человека. Опасаясь разоблачения, злоумышленник решил избавиться от пенсионера. В результате мужчина был избит кувалдой до смерти недалеко от поселка Лесной Осинского округа, а его тело облили горючим и подожгли. Преступник сумел скрыться с места происшествия, однако следователи провели тщательное расследование и доказали причастность 57-летнего пермяка к убийству.

Как сообщили в СУ СК по Пермскому краю, суд приговорил преступника к 18 годам колонии особого режима.