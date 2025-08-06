Житель Перми получил 18 лет колонии из-за жестокого убийства пенсионера

В Пермском крае житель обманом завладел квартирой 77-летнего пенсионера, после чего устрашил перспективу обращения потерпевшего в полицию и решился на убийство. Тело погибшего было сожжено, написал Ura.ru.
По информации краевого управления СКР, весной 2019 года пермяк обманным путем получил права на жилье пожилого человека. Опасаясь разоблачения, злоумышленник решил избавиться от пенсионера. В результате мужчина был избит кувалдой до смерти недалеко от поселка Лесной Осинского округа, а его тело облили горючим и подожгли. Преступник сумел скрыться с места происшествия, однако следователи провели тщательное расследование и доказали причастность 57-летнего пермяка к убийству.
Как сообщили в СУ СК по Пермскому краю, суд приговорил преступника к 18 годам колонии особого режима.
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