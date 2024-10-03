Житель Одинцова открыл стрельбу и ранил мужчину

Жители Одинцова сообщили о стрельбе вечером 3 октября. Там поссорились четверо мужчин — они подрались, а затем один из них схватился за оружие, сообщили в пресс-службе МВД Московской области.
«Произошел словесный конфликт, который перерос в драку, в ходе которого один из них несколько раз выстрелил из неустановленного оружия в сторону оппонента. После чего он скрылся с места происшествия», — уточнили в полиции.
Пострадавшего доставили в больницу. Двух других участников конфликта доставили в полицейский отдел. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Скрывшегося с места стрельбы ищут.
В конце сентября житель Мытищ устроил стрельбу на берегу Пироговского водохранилища. Правоохранители задержали мужчину, никто не пострадал.
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