Житель Одинцова открыл стрельбу и ранил мужчину

МВД Подмосковья: человек пострадал в результате стрельбы в Одинцове

Жители Одинцова сообщили о стрельбе вечером 3 октября. Там поссорились четверо мужчин — они подрались, а затем один из них схватился за оружие, сообщили в пресс-службе МВД Московской области.

«Произошел словесный конфликт, который перерос в драку, в ходе которого один из них несколько раз выстрелил из неустановленного оружия в сторону оппонента. После чего он скрылся с места происшествия», — уточнили в полиции.

Пострадавшего доставили в больницу. Двух других участников конфликта доставили в полицейский отдел. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Скрывшегося с места стрельбы ищут.

В конце сентября житель Мытищ устроил стрельбу на берегу Пироговского водохранилища. Правоохранители задержали мужчину, никто не пострадал.