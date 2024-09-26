В Мытищах мужчина напугал людей стрельбой в воздух

МВД: в Мытищах мужчина стал стрелять в воздух на пляже «Дубрава»

Сотрудники полиции задержали и доставили в отдел жителя Мытищ, который устроил стрельбу на территории пляжа «Дубрава». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Полицейские прибыли на пляж днем 26 сентября. Они выяснили, что на берегу Пироговского водохранилища неизвестный несколько раз выстрелил в воздух. После этого он выбросил оружие.

«Правонарушителя доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался местный житель 1978 года рождения», — уточнили в ведомстве.

По данным Telegram-канала Mash, стрельбу местный житель устроил из-за сноса построек. Разбиравшие их работники пытались отбиться от него при помощи газовых баллончиков.

В результате ЧП пострадавших нет. ПВ полиции начали проверку.

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