Житель Мурина избил продавца алкомаркета собственным протезом из-за пива

В Ленинградской области мужчина устроил драку с продавцом алкомаркета, а затем избил его с помощью снятого с ноги протеза. Кадры потасовки оказались в распоряжении 360.ru.

Продавец и покупатель сцепились в Мурине. В кадре разговора мужчин не слышно, но можно увидеть, как они выясняют отношения у входа в магазин.

В какой-то момент покупатель плюнул в продавца, а затем бросил в него банку с пивом. Возмущенный сотрудник магазина дал отпор обидчику. Стоявшие рядом двое мужчин попытались развести их в сторону. В это время покупатель снял протез, взял его в руки и начал избивать им продавца.

По данным Telegram-канала «Девяткино Online», парень с протезом напал на работника «Красное и Белое». Предположительно, он вместе с друзьями украл пиво в торговой точке, расположенной на Петровском бульваре, продавец это заметил и возник конфликт.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчину приговорили к 7,5 годам колонии за кражу 140 куриных яиц.