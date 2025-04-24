Петербуржец, укравший 140 куриных яиц, получил 7,5 года колонии

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес приговор 34-летнему местному жителю, который ограбил продуктовый магазин. Подробности сообщила «Мойка78» со ссылкой на городскую прокуратуру.
Преступление произошло ночью 26 ноября 2023 года. Фигурант воспользовался отсутствием наблюдения и украл 140 куриных яиц, после чего скрылся.
Злоумышленнику назначили наказание в виде семи лет и семи месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Многие СМИ неверно интерпретировали информацию, полагая, что мужчина получил столь суровое наказание именно за кражу продуктов. Однако реальный срок был определен с учетом предыдущих судимостей мужчины за наркотики, кражи и угоны автомобилей.
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