Петербуржец, укравший 140 куриных яиц, получил 7,5 года колонии

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес приговор 34-летнему местному жителю, который ограбил продуктовый магазин. Подробности сообщила « Мойка78 » со ссылкой на городскую прокуратуру.

Преступление произошло ночью 26 ноября 2023 года. Фигурант воспользовался отсутствием наблюдения и украл 140 куриных яиц, после чего скрылся.

Злоумышленнику назначили наказание в виде семи лет и семи месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Многие СМИ неверно интерпретировали информацию, полагая, что мужчина получил столь суровое наказание именно за кражу продуктов. Однако реальный срок был определен с учетом предыдущих судимостей мужчины за наркотики, кражи и угоны автомобилей.