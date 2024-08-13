Житель Люберец жестоко избил кота на глазах у соседей

«Разговаривала по телефону и услышала душераздирающие визги кошки… Вышла на балкон посмотреть, может на улице дерутся кошки, всякое бывает. Но нет, это было не на улице. После заметила мужчину на балконе, который яростно пинал что-то под столом», — отметили они.

МВД Московской области начало проверку по факту происшествия, сообщила пресс-служба ведомства.

«Полицейские МВД „Люберецкое“ в ходе мониторинга сети Интернет выявили видеопубликацию, на которой мужчина, находясь в одной из квартир дома по улице Академика Северина поселка Мирный, наносит удары животному», — заявили в пресс-службе.

Ранее на Алтае пенсионерка отравила козла соседей из-за участка земли.