Житель Люберец угнал маршрутку и устроил ДТП в Раменском

Источник 360.ru: угонщик на маршрутке столкнулся с иномаркой в Раменском

Злоумышленник угнал маршрутку в Люберцах, а затем столкнулся с автомобилем Kia в Раменском. Об этом рассказал источник 360.ru.

Преступника преследовали как минимум четыре полицейских машины. На круговом движении угонщик выехал на встречку и столкнулся с иномаркой.

«Со слов полиции, утром в Люберцах была угнана маршрутка. Угонщик избил водителя и выгнал пассажиров», — отметил он.

За рулем Kia находилась женщина. Она получила только ушибы, потому что сработали подушки безопасности. В полиции не исключают, что виновник ДТП был пьян или находился под воздействием наркотиков, рассказал источник.

Ранее авария произошла на Алтуфьевском шоссе в Москве. Электробус влетел в столб, в результате ДТП пострадали три человека. В автомобиле на момент аварии находились четверо пассажиров. Пострадавших поместили в больницу.