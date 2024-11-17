Житель Люберец угнал маршрутку и устроил ДТП в Раменском

Злоумышленник угнал маршрутку в Люберцах, а затем столкнулся с автомобилем Kia в Раменском. Об этом рассказал источник 360.ru.
«Со слов полиции, утром в Люберцах была угнана маршрутка. Угонщик избил водителя и выгнал пассажиров», — отметил он.
Преступника преследовали как минимум четыре полицейских машины. На круговом движении угонщик выехал на встречку и столкнулся с иномаркой.
«Его вынесло на обочину и остановило», — добавил собеседник 360.ru.
За рулем Kia находилась женщина. Она получила только ушибы, потому что сработали подушки безопасности. В полиции не исключают, что виновник ДТП был пьян или находился под воздействием наркотиков, рассказал источник.
Ранее авария произошла на Алтуфьевском шоссе в Москве. Электробус влетел в столб, в результате ДТП пострадали три человека. В автомобиле на момент аварии находились четверо пассажиров. Пострадавших поместили в больницу.
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