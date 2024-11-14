Три человека пострадали в ДТП с электробусом на Алтуфьевском шоссе в Москве

Электробус, следовавший по маршруту Т73 влетел в столб на Алтуфьевском шоссе в Москве. В результате пострадали три человека, сообщил источник 360.ru.

Двоих доставили в городскую клиническую больницу. Информации о состоянии пациентов пока нет. Всего в салоне в момент аварии находились пять человек.

К месту происшествия прибыли экстренные службы. В районе аварии временно перекрыли одну из полос движения. Причины ДТП выясняются.

Ранее электробус столкнулся с внедорожником на севере Москвы. Пострадали пять человек — три пассажира общественного, которые порезались осколками, и двое находившихся в салоне легковой машины.