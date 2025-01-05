Житель Казани прокатил на крыше авто экстремала в костюме Гринча

Житель Казани прокатил человека в костюме Гринча на крыше малиновых «Жигули», водителя уже оштрафовали, а пассажира-экстремала сейчас ищут. Об этом в своем Telegram-канале сообщил телеканал «ТЦ Центр».

Местный житель решил устроить праздничное шоу, но привлек внимание не только прохожих, но и сотрудников Госавтоинспекции.

«За перевозку „зеленого ворчуна“ на крыше машины водителю выписали штраф 5000 рублей. Теперь ищут и пассажира-экстремала», — уточнил канал.

Видео новогодней поездки в центре города уже распространилось в социальных сетях. На кадрах видны Казанский Кремль и Центральный стадион города.

Правоохранители уже провели с водителем профилактическую беседу. После того, как найдут «похитителя Рождества», то и с ним побеседуют.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что с января 2025 года в стране увеличат штрафы за нарушение ПДД, причем за пьяное вождение и отказ от медосвидетельствования водителям придется заплатить 45 тысяч рублей.