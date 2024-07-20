Житель Челябинска умер от полученных ожогов при пожаре в квартире
МЧС Челябинска сообщило о гибели эвакуированного из горящей квартиры
Жертвой пожара в квартире дома на Комсомольском проспекте Челябинска стал мужчина, которого спасатели вытащили по автолестнице. Об этом со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС сообщило Ura.ru.
В ведомстве пояснили, что пострадавший получил большое количество ожогов. После спасения его тут же передали медикам, которые начали проводить реанимационные мероприятия. Но все их усилия оказались безуспешны, и они констатировали смерть мужчины.
В ведомстве уточнили, что всего из задымленного здания вывели 20 человек. Пожар начался в квартире на четвертом этаже и распространился на площади в три квадратных метра.
Причины возникновения огня установят сотрудники отделения дознания.
В конце мая пожар в незаконно организованном хостеле на территории СНТ «Снегирь» городского округа Истра унес жизни восьми человек. Первые шесть тел спасатели нашли после прибытия на место для тушения. Еще два трупа они обнаружили в ходе разбора завалов уничтоженного огнем дома.
Предварительной причиной возникновения огня назвали аварийную работу электросетей. Превратившего частный дом в хостел арендатора суд отправил под стражу.