Организатора сгоревшего хостела в Истре арестовали

Суд арестовал организатора сгоревшего хостела в Истре на 2 месяца

Арендатора дома в СНТ «Снегирь» городского округа Истра арестовали на два месяца после пожара, унесшего жизни восьми человек. Решение по ходатайству следователя вынес Истринский районный суд.

В пресс-службе подмосковного главка СК напомнили, что арестованный 24-летний гражданин Узбекистана организовал в арендованном доме хостел, где незаконно размещал приехавших в Россию иностранцев.

Арендатору предъявили обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть людей, а также в организации незаконной миграции. Своей вины мужчина не признал.

В ходе расследования криминалисты опросили владельца дома, председателя СНТ, очевидцев и пострадавшую при пожаре, которая находится в больнице. Также сотрудники ведомства назначали ряд экспертиз.

Материалы дела криминалисты передали в первое управление по расследованию особо важных дел подмосковного управления.