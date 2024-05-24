Организатора сгоревшего хостела в Истре арестовали
Суд арестовал организатора сгоревшего хостела в Истре на 2 месяца
Арендатора дома в СНТ «Снегирь» городского округа Истра арестовали на два месяца после пожара, унесшего жизни восьми человек. Решение по ходатайству следователя вынес Истринский районный суд.
В пресс-службе подмосковного главка СК напомнили, что арестованный 24-летний гражданин Узбекистана организовал в арендованном доме хостел, где незаконно размещал приехавших в Россию иностранцев.
Арендатору предъявили обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть людей, а также в организации незаконной миграции. Своей вины мужчина не признал.
В ходе расследования криминалисты опросили владельца дома, председателя СНТ, очевидцев и пострадавшую при пожаре, которая находится в больнице. Также сотрудники ведомства назначали ряд экспертиз.
Материалы дела криминалисты передали в первое управление по расследованию особо важных дел подмосковного управления.
Пожар в незаконно организованном хостеле возник рано утром в минувший четверг 23 мая. Прибывшие на место пожарные обнаружили шесть погибших. После тушения и разбора завалов специалисты нашли еще два тела. В пресс-службе подмосковного главка МЧС предварительной причиной возгорания назвали аварийную работу электросети.