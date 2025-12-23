Житель Челябинска протащил на капоте водителя, в машину которого врезался

В Челябинске водитель, ставший виновником ДТП, сбил мужчину и протащил его на капоте несколько сотен метров, пытаясь скрыться с места происшествия. В распоряжении 360.ru оказалось видео с моментом ЧП.

На улице Братьев Кашириных автомобиль Hyundai столкнулся с Nissan и сразу же «дал по газам». Владелец поврежденной машины преследовал виновника и вышел, чтобы поговорить. Но тот прокатил водителя на капоте.

В Челябинске сотрудники ГИБДД нашли, задержали и доставили в отдел водителя, который скрылся с места ДТП, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

ЧП произошло вечером 22 декабря. Как уточнили в ведомстве, водитель Nissan начал преследование Hyundai, который устроил аварии и уехал. Он догнал его у дома 101б на Каслинской улице. Нарушитель остановился на красный сигнал светофора. Когда водитель Nissan вышел из машины, чтобы остановить виновника аварии, тот резко тронулся с места.

Он наехал на второго участника ДТП, протащил его на капоте несколько метров и уехал с места происшествия.

«В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получил водитель автомобиля Nissan», — сказали в пресс-службе.

