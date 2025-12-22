Дрифтер влетел в новогоднее украшение у елки в Партизанске

Житель Партизанска врезался на машине в украшение рядом с новогодней елкой на Центральной площади города. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Приморскому краю.

В ходе мониторинга соцсетей правоохранители выявили ролик, на котором лихач на Subaru во время дрифта вокруг ели наехал на одну из декоративных конструкций. После аварии нарушитель скрылся.

Сотрудники ГАИ оставили схему ДТП и изъяли записи с камер наружного видеонаблюдения. Сейчас правоохранители устанавливают личность дрифтера, чтобы привлечь его к ответственности.

«Водителю также предстоит компенсировать причиненный в результате повреждения декоративной конструкции материальный ущерб», — добавили в пресс-службе.

Ранее дрифтер на Mercedes врезался в остановку общественного транспорта в Петербурге. Оказалось, что за рулем автомобиля находился 24-летний уроженец Приморского края. Иномарку отправили на спецстоянку для проведения экспертизы.