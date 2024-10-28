Житель Белгородской области швырнул об пол новорожденного сына любовницы

Shot: мужчина со всей силы швырнул об пол грудничка в Белгородской области

В Белгородской области мужчина швырнул об пол месячного младенца. Новорожденный мальчик попал в реанимацию, где врачи борются за его жизнь, сообщил Telegram-канал Shot .

Как стало известно, 22-летняя мать грудничка разругалась со своим 36-летним сожителем. В гневе мужчина начал угрожать убийством своей избраннице, а в качестве доказательств жестоко обошелся с ее сыном. Он схватил лежавшего в колыбели младенца и бросил со всей силы на пол.

У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер и закрытый перелом руки. Врачи прилагают все усилия, чтобы помочь мальчику и предотвратить возможные осложнения, которые могут привести к инвалидности.

«Изверг-сожитель задержан, возбуждено уголовное дело», — отметил авторы публикации.

Ранее мужчина, навредивший младенцу, уже был привлечен к ответственности за наркотики и уклонение от административного надзора.

Ранее подобный случай произошел на Урале. Мужчина жестоко расправился со своим внуком-грудничком из-за того, что тот громко плакал и раздражал его.