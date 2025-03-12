Жильцы ЖК в Одинцове пожаловались на соседей. Один из них ходил с пистолетом

Жильцы ЖК в Одинцове сняли на видео, как сосед ходил по подъезду с пистолетом

Жителей одного из многоэтажных домов в Одинцове насторожило странное поведение соседей. Мужчина ходил по подъезду с пистолетом, сообщили 360.ru очевидцы.

По их словам, соседи привлекли к себе внимание после того, как попали на камеры видеонаблюдения. На одном из видео мужчина проходил с пистолетом в руках, а на другом запечатлели женщину в мусульманской одежде, явно пытавшуюся скрыть свое лицо.

Обеспокоенные жильцы вызывали сотрудников полиции, однако попасть в квартиру странных соседей не удалось. Правоохранителю никто не открыл дверь. Сейчас личности этих людей устанавливаются.

Ранее соседи пожаловались на жительницу Москвы, которая в своей захламленной квартире держала более десяти йоркширских терьеров. Животные жили в клетках. Жителей многоэтажки беспокоила антисанитария и сильный запах.