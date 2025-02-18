Москвичи пожаловались на соседку с 13 терьерами в квартире. Псов держали в ужасных условиях

Москвичи пожаловались на заводчицу с 13 собаками в захламленной квартире

Жительница Москвы содержала более десяти собак в клетках в своей квартире. Условия для животных были очень тяжелые, но заводчицу это не волновало. В итоге тревогу начали бить соседи. Людей беспокоила антисанитария и запах, рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.

Захламленная квартира с собаками находится в одном из домов в Полесском проезде в районе Покровское-Стрешнево.

После жалоб туда прибыли правоохранители и обнаружили в жилище 13 йоркширских терьеров, которые находились в клетках. Собаки совсем не гуляли на свежем воздухе и не получали необходимого ветеринарного ухода. Вся жилплощадь заводчицы была в крайне плачевном состоянии.

До этого москвичку уже привлекали к административной ответственности за уклонение от регистрации и вакцинации собак и кошек, а также за нарушение тишины. Она игнорировала требования об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического и ветеринарного законодательства и не привела квартиру в надлежащее состояние.

Прокурор Тушинской межрайонной прокуратуры направил в суд иск в отношении хозяйки животных.

Ранее сотрудники комиссии по ликвидации самовольных объектов на территории Мытищ пресекли нелегальную деятельность пяти хостелов. Нарушения пожарной и санитарной безопасности могли стать угрозой жизни жильцов.