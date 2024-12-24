Жильцы одного из ЖК в Петербурге смогли забрать пса у жестокого хозяина

Жители петербургского ЖК забрали у соседа собаку, которую он регулярно избивал. Об этом в беседе с 360.ru рассказала местная жительница Карина.

«Сотрудники полиции увезли мужчину, а собаку мы позже забрали у его жены, она отдала ее без проблем», — поделилась с 360.ru девушка.

По словам жительницы соседнего ЖК Анны, пострадавшего питомца забрали зоозащитники, к которым обратились обеспокоенные люди.

«Собака на передержке, в относительном порядке», — рассказала Анна.

По данным Telegram-канала «Как дела, Санкт-Петербург?», избитого хозяином пса зовут Рич. Хаски осмотрел ветеринар, который зафиксировал у него следы от ударов, повреждения глаза, отеки почки, выбитый зуб и контузию. Эти травмы не угрожают жизни собаки.

Случай жестокого обращения с питомцем произошел в ЖК Pulse Premier в Невском районе Санкт-Петербурга. Местные жители поделились с 360.ru кадрами, на которых видно, как мужчина, выгуливая своего питомца в вечернее время во дворе одного из домов на Дальневосточном проспекте, несколько раз пинает его ногой. Пес в ужасе сжимается в комок, ожидая новых ударов. По словам соседей, такие ситуации происходили неоднократно.

Ранее против жителя подмосковных Химок возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными. Он зарезал пятимесячного щенка в лесополосе.