Жильцы обрушившегося в Перми дома не добились признания его аварийным

Чиновников, отказавшихся признать аварийным дом в Перми, где 11 сентября обрушились перекрытия, проверят на халатность. Об этом сообщила пресс-служба центрального главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что жители несколько раз обращались в уполномоченные органы с просьбой признать дом аварийным и принять меры, но каждый раз получали отказ.

«По данному факту следственными органами СУ СК России по Пермскому краю организована доследственная проверка по статьям „Халатность“ и „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“», — заявили в пресс-службе.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности главы краевого главка ведомства Валерию Сафонову доложить о результатах проверки и всех обстоятельствах.

Перекрытия между первым этажом и подвалом в доме Перми рухнули в среду, 11 сентября. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из здания 22 человека.

Одна из жильцов пострадавшего дома в комментарии 360.ru заявила, что его ввели в эксплуатацию в 1967 году. При этом изветшавшее здание по документам проходило как имеющее износ в 31%. Жильцы пытались признать дом аварийным через суд, но добиться ничего не смогли.