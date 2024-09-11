«Стены отходят от потолка». Жильцы обрушившегося дома в Перми давно боялись за свою жизнь

Жильцы обрушившегося дома в Перми жаловались на отходившие от потолка стены

Жители дома на улице Клары Цеткин в Перми, где сегодня частично обрушились помещения подвала и первого этажа, давно жаловались на состояние здания. По словам людей, им было буквально страшно за свою жизнь.

«С нашим домом творится ужас, нам страшно за свою жизнь, стены отходят от потолка, особенно это видно, где находится душ», — такой отзыв, например, оставила одна из местных жительниц в Сети в январе этого года.

Известно, что дом на 95 квартир ввели в эксплуатацию в 1967 году. Спустя годы, несмотря на плачевное состояние, аварийным его не признавали, а износ в паспорте здания указывали на уровне 31%.

Одна из собственников комнаты в этом доме в комментарии 360.ru рассказала, что признания дома аварийным пытались добиться через суд. Процесс проходил в апреле, но в итоге жильцам так и не удалось ничего добиться.

«Если не ошибаюсь, 4 апреля суд не признал здание аварийным. Сказали, что душ закроем, когда-то починим и живите дальше», — возмутилась женщина.

В среду, 11 сентября, в доме произошло обрушение на площади почти 40 квадратных метров.