Прокуратура показала фото с места обрушения в жилом доме в Перми

Из жилого дома в Перми, в котором рухнули перегородки между первым этажом и подвалом, эвакуировали 22 человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

На место ЧП отправили 30 человек личного состава и девять единиц техники РСЧС, сообщили в министерстве. Также жильцам дома помогают восемь сотрудников МЧС и две единицы техники.

«Площадь повреждения — 36 метров квадратных. Из дома эвакуированы 22 человека (в том числе один маломобильный гражданин)», — сообщили в МЧС.

По факту обрушения перегородок в доме на улице Клары Цеткин прокуратура региона организовала проверку.

«В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее жильцы дома сообщили, что давно жаловались на состояние здания. Дом на 95 квартир ввели в эксплуатацию в 1967 году, но аварийным его до сих пор не признавали.