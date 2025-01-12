Жильцов исторического дома в Петербурге эвакуировали из-за пожара

Пожар произошел в квартире одного из домов в историческом районе города, на улице Марата. Огонь охватил площадь примерно 50 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС по городу.

«Сообщение о возгорании в доме 36-38 по улице Марата поступило в 12:24», — отметили в ведомстве.

Пожар вспыхнул в четырехкомнатной квартире на шестом этаже разноуровневого дома. Спасатели потушили огонь и эвакуировали жильцов. Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.

Из-за ЧП пострадала пожилая женщина, ее госпитализировали. Всего из дома эвакуировали 37 человек. Для борьбы с пожаром МЧС направило 23 специалиста и пять единиц техники, сообщила газета «Петербургский дневник».

Ранее огонь разгорелся в промзоне в Химках. Предварительно, пожар начался в бытовках. На появившихся в распоряжении 360.ru кадрах видно, что в небо поднимаются густые столбы дыма. Информация о пострадавших не публиковалась, причины ЧП пока неизвестны.