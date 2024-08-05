Жилой дом в Петербурге эвакуировали из-за угрозы обрушения

Около 30 жителей аварийного дома на Большой Зелениной улице в Санкт-Петербурге эвакуировали из-за угрозы обрушения фасада. Об этом «Петербургскому дневнику» сообщили в пресс-службе администрации Петроградского района.

«По указанному адресу специалисты подрядной организации Фонда капремонта проводили работы. В ходе проведения работ произошло отслоение пола от стены. Были незамедлительно приняты противоаварийные меры», — объяснили в пресс-службе.

Жильцов временно разместили в образовательном учреждении, обеспечили едой и водой. Как сообщила «Фонтанка», некоторых отправили на ночлег в дом престарелых.

Оказалось, что здание пытались признать аварийным с 2017 года. Подрядчик Фонда капремонта работал на объекте уже две-три недели, отметил 78.ru. Там делали перекрытия в подвале и на первом этаже. Но во время работ днем 4 августа одна из стен получила повреждения. Следователи начали проверку по факту происшествия.

Около двух часов ночи дом с трещиной частично обрушился. Новые повреждения заметили на крыше здания и межэтажных перекрытиях. На месте происшествия работают спецслужбы. В связи с обрушением на Большой Зелениной внесли изменения в схему дорожного движения. Проезд на перекрестке Малого проспекта с Большой Зелениной и Ижорской улицами закрыли.