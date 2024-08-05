Поврежденный рабочими дом в центре Петербурга ночью получил новые разрушения

Очевидцы сообщили о ночном обрушении в доме на Большой Зелениной в Петербурге

Аварийный дом в центре Санкт-Петербурга, жильцов которого эвакуировали из-за угрозы обрушения фасада, ночью разрушился еще больше. Сильные повреждения заметили на крыше здания и межэтажных перекрытиях, сообщили «Известия» .

Возле дома на улице Большой Зелениной, 1/44 работали сотрудники МЧС, Госжилинспекции и ГИБДД. По словам очевидцев, около двух часов ночи здание пришло в движение. Крыша деформировалась, стали разрушаться перекрытия.

«Прямо с четвертого этажа пошли перекрытия до первого. Можно увидеть, что в окне лежат кирпичи. Вокруг все в пыли. Наверху на крыше тоже пошло движение, крыша тоже частично обрушилась», — рассказал корреспондент Максим Бажанов.

Жильцов успели эвакуировать в предыдущий день из-за угрозы обрушения фасада. Источник «Известий» сообщил, что во время ремонтных работ снесли несущую стену, и это вызвало повреждения на всех шести этажах. Следком устроил процессуальную проверку.