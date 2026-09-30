Жилой дом горит в Новокуйбышевске, площадь пожара достигла 1200 квадратов

В Самарской области загорелась квартира в многоквартирном доме, огонь перекинулся на кровлю. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Пожар произошел в Новокуйбышевске на улице Молодежной, 3. Прибывшие подразделения установили, что горит квартира на пятом этаже, площадь возгорания достигла 1200 квадратных метров.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Однако эта информация уточняется.

Для ликвидации пожара привлекли 82 человека и 28 единиц техники. Для жильцов дома организовали пункт временного размещения.

Ранее под Переславлем-Залесским произошел пожар на заводе по производству петард в Кубринске. В результате погибли 14 человек, одна женщина в состоянии средней тяжести попала в больницу.

Переславский районный суд арестовал до 28 ноября 49-летнего генерального директора пиротехнического предприятия, на котором произошел пожар с гибелью людей.