Жидкий стул, температура, рвота. Жители Керчи отравились едой из доставки

Жительница Керчи Алена сообщила, что вместе с мужем отравилась суши из доставки

Жительница Керчи Алена заявила, что вместе с супругом отравилась суши, которые заказала в заведении «Васаби». Об этом она сама рассказала 360.ru.

«Сразу температура поднялась 25 числа. Мы заказали суши, вечером поели, 26 [числа], где-то в 11 [часов] у мужа началась температура, потом понос, рвота. Температура доходила до 40,2. Жидкий стул все это врем, рвота, правда, только в первый день была у меня, у мужа не было», — поделилась женщина.

Семья вызвала скорую, но от госпитализации супруги отказались. Алена не обращалась в правоохранительные органы по факту случившегося.

Следователи организовали проверку из-за отравления жителей Керчи суши, сообщила пресс-служба СК по Крыму и Севастополю. Там уточнили, что отравление носит массовый характер.

«По поручению руководителя ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева проводится проверка сведений из соцсетей о массовом отравлении жителей Керчи», — подчеркнули в СК.

В Красноярском крае в результате отравления погибли четверо детей. Их похоронили 30 сентября в поселке Красная Сопка.