Погибших от отравления детей похоронили в Красноярском крае

В поселке Красная Сопка Красноярского края прошли похороны четверых детей, погибших от отравления. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Траурная церемония началась у дома семьи, после чего жители собрались у Дома культуры для прощания.

Все расходы на похороны взяли на себя местные власти. Глава Красносопкинского сельсовета Олег Пономарев отметил, что все десять сельсоветов района откликнулись и оказали помощь.

«Утрата невосполнимая. Это не укладывается ни в сердцах, ни в умах жителей. Все объединились и приняли участие», — добавил Пономарев.

Он отметил, что в будущем семья не останется без поддержки.

Ранее следователи объявили, что рассматривают отравление инсектицидом как приоритетную версию. Следы средства обнаружили в телах умерших детей и на шерсти погибшего кота семьи.