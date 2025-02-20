Жертвой пожара в Кузбассе стал семилетний мальчик

Жилой дом загорелся в Междуреченске, внутри на момент пожара находились два человека: мужчина и его семилетний сын. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Отец и сын оказались в огненной ловушке. Мужчине удалось добраться до окна, помогли выбраться на улицу сотрудники МЧС России», — отметили в ведомстве.

Ребенок не успел выбраться из дома, спасти его не удалось По данным МЧС, мальчик не сориентировался в дыму, а его отец был в другой комнате и не смог прийти на помощь. Мужчина получил ожоги, его госпитализировали.

Для ликвидации пожара МЧС направило 10 спасателей и четыре единицы техники. Площадь возгорания составила 58 квадратных метров. По информации пресс-службы, причиной ЧП могло стать нарушение правил технической эксплуатации печи.

Ранее огонь вспыхнул в московском Институте вычислительной техники. Площадь пожара составила 1500 «квадратов», в его тушении участвовали 170 сотрудников МЧС.