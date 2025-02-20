Пожар в московском институте вычислительной техники потушили

Фото: Пресс-служба МЧС

Спасатели полностью потушили пожар в Институте вычислительной техники на Варшавском шоссе столицы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Пожар на юге Москвы полностью ликвидирован», — заявили в министерстве.

Там добавили, что в результате ЧП никто не пострадал. Причину возгорания установят специалисты.

Огонь охватил здание вечером 19 февраля. В тушении пламени задействовали 50 единиц техники и более 170 сотрудников МЧС. Возгорание удалось локализовать на площади 1500 «квадратов».

Авиация сбросила на очаг пожара 400 тонн огнетушащей жидкости. До прибытия спасателей из института самостоятельно эвакуировались 30 человек.

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