Жертвой обрушения подъезда в Белгороде стала врач-невролог | 360°

15 мая 2024, 00:19
Жертвой обрушения подъезда в Белгороде стала врач-невролог
Одной из жертв обрушения подъезда в Белгороде стала невролог Ермолова
Одной из погибших при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде была врач-невролог городской больницы № 2 Наталья Ермолова. Об этом сообщили в минздраве региона.
Коллектив ведомства выразил глубокую скорбь в связи с уходом из жизни коллеги, прекрасного человека и большого профессионала.
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«В результате страшной трагедии 12 мая погибла врач-невролог городской больницы № 2 города Белгорода Наталья Сергеевна Ермолова», — заявили в минздраве.
Там добавили, что врач ставила интересы своих пациентов на первое место. Коллеги и лечащиеся тепло отзывались о ее работе.
Днем 14 мая стало известно, что спасатели обнаружили тело еще одного погибшего на месте обрушения подъезда в Белгороде. Таким образом, число жертв трагедии увеличилось до 17 человек.
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