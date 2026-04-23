Жертвой атаки украинских БПЛА на Новокуйбышевск стала женщина

В Новокуйбышевске после атаки БПЛА погибла женщина. Об этом заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в телеграм-канале .

«К сожалению, в Новокуйбышевске в результате атаки погибла женщина. Мои искренние и глубокие соболезнования близким и родным. Мы вместе с вами разделяем это горе», — написал он.

По словам главы региона, Самарскую область сегодня атаковали десятки вражеских беспилотников. Помимо погибшей, есть и пострадавшие. Их отправили в больницы. Всем окажут необходимую помощь.

Также есть повреждения гражданских объектов. Сейчас специалисты ведут подсчет нанесенного урона. Скоро начнут устранять последствия случившегося.

Утром Федорищев заявил, что в связи с атакой БПЛА развернули оперативный штаб. Из-за случившегося в поврежденных зданиях Самары отключили электричество. Днем его восстановили. Также обломки беспилотников упали на крышу многоквартирного дома.