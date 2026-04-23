Электричество в поврежденных после атаки БПЛА зданиях Самары восстановили

Электричество в пострадавших от атаки дронов зданиях Самары уже дали, разбитые окна за счет городского бюджета восстановят в ближайшее время. Об этом заявил глава города Иван Носков в MAX .

«Обследование контуров поврежденных зданий завершено, временно вводим режим повышенной готовности. Разбитые окна в ближайшее время будут заменены за счет муниципалитета. Электричество в зданиях восстановлено», — написал он.

Ранее глава Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что в школах Самары и Новокуйбышевска занятия перенесли на вторую смену в связи с утренней атакой дронов.

После налета БПЛА на промышленную зону в Новокуйбышевске, по предварительным данным, погиб один человек, есть пострадавшие. На месте ЧП развернули оперативный штаб.

Также обломки сбитого беспилотника упали на крышу многоквартирного дома в Самаре. Несколько человек пострадали, одного госпитализировали.